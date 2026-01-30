8125 КПП БСН моб
В России могут ввести бессрочный мораторий на блокировки мессенджеров

Власти смогут блокировать отдельный контент, но сами социальные сети и мессенджеры будет нельзя ограничивать.

30 января 2026 года депутаты планируют внести в Госдуму законопроект о бессрочном моратории на блокировку соцсетей и мессенджеров, включая Telegram и WhatsApp1.

Документ нужен, чтобы «способствовать ослаблению общественного раздражения из-за ограничения цифровых прав граждан, замедления общения в мессенджерах и периодических цифровых локдаунов». Об этом пишет RTVI со ссылкой на авторов инициативы.

Сейчас россияне воспринимают блокировку социальных сетей как ограничение конституционных прав, а надзорные органы не разъясняют причин блокировок. Подобные запреты ведут к прямому ухудшению качества жизни пользователей, поэтому депутаты хотят ввести мораторий на блокировку соцсетей.

Однако у надзорных органов будет возможность блокировать отдельную информацию, но не сами социальные сети и мессенджеры.

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

