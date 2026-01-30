​8121 КПК Общ м
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Многодетные семьи

Многодетным семьям могут повысить выплату на погашение ипотеки

Депутаты предлагают сделать выплату в размере 6,4% от суммы ипотеки, но не менее 550 тысяч рублей.

Механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных кредитов предлагают уточнить.

Законопроект о внесении таких изменений разработали депутаты от «Справедливой России».

Предлагается изменить порядок получения выплаты, который предусматривает фиксированную помощь в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей.

Депутаты хотят перейти к комбинированной модели поддержки: предельный размер выплаты будет 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тыс. рублей. Средства, как и сейчас, будут идти на погашение основного долга, а при его недостаточности – на уплату процентов по кредиту.

«450 тысяч рублей в 2019 году и сегодня – это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность. Мы предлагаем решение, которое одновременно учитывает инфляцию, рост стоимости жилья и реальную долговую нагрузку семей», — сказал один из авторов инициативы депутат Дмитрий Гусев.

Это позволит одновременно увеличить гарантированный минимум поддержки и обеспечить более справедливый объем помощи семьям с высокой ипотечной нагрузкой, прежде всего в крупных городах и агломерациях с дорогим жильем.

Автор

Контур
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Чтобы обеспечить себя дополнительным источником дохода, совсем необязательно создавать новый продукт, расширять перечень услуг или искать еще одну работу. Есть более простой и эффективный способ, который не требует серьезных вложений — участие в партнерских программах. Рассказываем, как работает реферальная программа от Контура. 

Как бухгалтеру зарабатывать больше в 2026 году и при чем здесь Контур

Начать дискуссию

ГлавнаяКурсы