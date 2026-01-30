Многодетным семьям могут повысить выплату на погашение ипотеки
Механизм господдержки семей с детьми при погашении ипотечных кредитов предлагают уточнить.
Законопроект о внесении таких изменений разработали депутаты от «Справедливой России».
Предлагается изменить порядок получения выплаты, который предусматривает фиксированную помощь в размере 450 тыс. рублей для многодетных семей.
Депутаты хотят перейти к комбинированной модели поддержки: предельный размер выплаты будет 6,4% от суммы ипотечного кредита или займа, но не менее 550 тыс. рублей. Средства, как и сейчас, будут идти на погашение основного долга, а при его недостаточности – на уплату процентов по кредиту.
«450 тысяч рублей в 2019 году и сегодня – это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность. Мы предлагаем решение, которое одновременно учитывает инфляцию, рост стоимости жилья и реальную долговую нагрузку семей», — сказал один из авторов инициативы депутат Дмитрий Гусев.
Это позволит одновременно увеличить гарантированный минимум поддержки и обеспечить более справедливый объем помощи семьям с высокой ипотечной нагрузкой, прежде всего в крупных городах и агломерациях с дорогим жильем.
