На Клерке появился новый блог для бухгалтеров от «КомпасЛидера»

Компания будет делиться полезными материалами для бухгалтеров, кадровиков и руководителей — о том, как ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве и работать с правовой информацией без рисков.

В рейтинге «Клерка» среди правовых систем первое место занимает «КомпасЛидера» — официальный представитель и партнер «КонсультантПлюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь у компании появился собственный блог на Клерке.

Если вы уже работаете с «КомпасЛидера», можете оставить свой отзыв на странице компании.

Законодательство меняется постоянно: обновляются формы документов, появляются новые требования, корректируются правила отчетности и кадрового учета. Поэтому руководителю, юристу, бухгалтеру и кадровому специалисту важно опираться на актуальную и проверенную правовую информацию. «КонсультантПлюс» позволяет быстро находить нужные нормы, анализировать риски, отслеживать судебную практику и пользоваться рекомендациями экспертов в одном интерфейсе.

Клиенты «КомпасЛидера» получают не просто доступ к системе «КонсультантПлюс», а комплексное сопровождение. В него входят:

установка и адаптация системы под задачи конкретной компании;

сопровождение персонального менеджера;

регулярные уведомления о важных изменениях в законодательстве;

консультации специалистов в чате, по телефону или по электронной почте.

«КомпасЛидера» более 15 лет сопровождает и адаптирует систему «КонсультантПлюс» для бизнеса и госсектора. Компания работает с коммерческими организациями, органами власти и местного самоуправления, консультирует бухгалтеров, кадровых специалистов, финансистов и предпринимателей. Кроме того, «КомпасЛидера» проводит обучение работе с «КонсультантПлюс», организует вебинары и семинары для специалистов.

В блоге «КомпасЛидера» на Клерке будут выходить материалы с рекомендациями и полезными ресурсами, которые помогут специалистам работать увереннее каждый день.

Следите за публикациями и оставайтесь в курсе важных изменений вместе с «КомпасЛидера».

Реклама: ООО «КомпасКонсалт», ИНН 7806173139, erid: 2W5zFFxsfWQ