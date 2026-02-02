На Клерке появился новый блог для бухгалтеров от «КомпасЛидера»
В рейтинге «Клерка» среди правовых систем первое место занимает «КомпасЛидера» — официальный представитель и партнер «КонсультантПлюс» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь у компании появился собственный блог на Клерке.
Если вы уже работаете с «КомпасЛидера», можете оставить свой отзыв на странице компании.
Законодательство меняется постоянно: обновляются формы документов, появляются новые требования, корректируются правила отчетности и кадрового учета. Поэтому руководителю, юристу, бухгалтеру и кадровому специалисту важно опираться на актуальную и проверенную правовую информацию. «КонсультантПлюс» позволяет быстро находить нужные нормы, анализировать риски, отслеживать судебную практику и пользоваться рекомендациями экспертов в одном интерфейсе.
Клиенты «КомпасЛидера» получают не просто доступ к системе «КонсультантПлюс», а комплексное сопровождение. В него входят:
установка и адаптация системы под задачи конкретной компании;
сопровождение персонального менеджера;
регулярные уведомления о важных изменениях в законодательстве;
консультации специалистов в чате, по телефону или по электронной почте.
«КомпасЛидера» более 15 лет сопровождает и адаптирует систему «КонсультантПлюс» для бизнеса и госсектора. Компания работает с коммерческими организациями, органами власти и местного самоуправления, консультирует бухгалтеров, кадровых специалистов, финансистов и предпринимателей. Кроме того, «КомпасЛидера» проводит обучение работе с «КонсультантПлюс», организует вебинары и семинары для специалистов.
В блоге «КомпасЛидера» на Клерке будут выходить материалы с рекомендациями и полезными ресурсами, которые помогут специалистам работать увереннее каждый день.
Следите за публикациями и оставайтесь в курсе важных изменений вместе с «КомпасЛидера».
