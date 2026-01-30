8127 Главбух на УСН моб
🔴 Вебинар: Как бухгалтеру перейти в аналитики 1С и зарабатывать от 200+ тыс. руб →
Обучение для бухгалтеров

В Клерк.Премиум теперь можно пользоваться одной подпиской сразу нескольким бухгалтерам

Подписчики могут подключать к своей подписке других пользователей, а также назначать курсы, которые им нужно пройти. Это удобно для бухгалтеров из одной компании.

Теперь подписку Клерк.Премиум можно использовать не только для себя, но и для всей компании. Это открывает дополнительные возможности.

Например, если у подписчика-главбуха есть помощник, то его можно добавить в подписку и назначить обучение: выбрать темы, которые важны именно вашей компании.

Вы можете зайти в Корпоративный кабинет и бесплатно пригласить одного коллегу. Ему будут доступны все возможности подписки Клерк.Премиум — онлайн-курсы, вебинары, участие в Клерк.Конференциях, консультации экспертов, проверка контрагентов, инструменты для бухгалтера.

Если подписки еще нет, то в личном кабинете увидите условия ее подключения.

Премиум-подписчики получают полный доступ к базе онлайн-курсов Клерка. Сейчас их более 60 — по всем ключевым темам бухгалтерского учета. Чтобы было удобно, мы запустили отдельный режим просмотра онлайн-курсов.

Можно открыть все уроки курса и сразу перейти к нужному разделу без обязательного прохождения тестов.

Важно: в этом режиме прогресс не засчитывается и сертификат не выдается. Чтобы получить сертификат, курс нужно пройти полностью. А если нужна только конкретная глава, то можно посмотреть быстро — без лишних уроков.

Автор

Контур
ЭДО

Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу

Чтобы сократить расходы и минимизировать ошибки в документах, компании переводят взаимодействие с партнерами в электронный вид. Организовать обмен информацией между поставщиками и покупателями помогает технология EDI. Рассказываем, как работает сервис Контур.EDI и какие преимущества обеспечивает обмен EDI-сообщениями.

Как ускорить оплату и автоматизировать документооборот: рассказываем, что такое EDI и чем он полезен ритейлу

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум