В Клерк.Премиум теперь можно пользоваться одной подпиской сразу нескольким бухгалтерам

Подписчики могут подключать к своей подписке других пользователей, а также назначать курсы, которые им нужно пройти. Это удобно для бухгалтеров из одной компании.

Теперь подписку Клерк.Премиум можно использовать не только для себя, но и для всей компании. Это открывает дополнительные возможности.

Например, если у подписчика-главбуха есть помощник, то его можно добавить в подписку и назначить обучение: выбрать темы, которые важны именно вашей компании.

Вы можете зайти в Корпоративный кабинет и бесплатно пригласить одного коллегу. Ему будут доступны все возможности подписки Клерк.Премиум — онлайн-курсы, вебинары, участие в Клерк.Конференциях, консультации экспертов, проверка контрагентов, инструменты для бухгалтера.

Если подписки еще нет, то в личном кабинете увидите условия ее подключения.

Премиум-подписчики получают полный доступ к базе онлайн-курсов Клерка. Сейчас их более 60 — по всем ключевым темам бухгалтерского учета. Чтобы было удобно, мы запустили отдельный режим просмотра онлайн-курсов.

Можно открыть все уроки курса и сразу перейти к нужному разделу без обязательного прохождения тестов.

Важно: в этом режиме прогресс не засчитывается и сертификат не выдается. Чтобы получить сертификат, курс нужно пройти полностью. А если нужна только конкретная глава, то можно посмотреть быстро — без лишних уроков.