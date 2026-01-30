❗️Только на выходных снижаем цену на профкурсы со стартом 1 февраля

Успейте купить курсы повышения квалификации для уверенной работы в 2026 году. Записывайтесь на курс по новым ФСБУ, чтобы сдать идеальный отчет за 2025 год, изучайте новые требования к расчетам НДС на УСН, осваивайте управленческий учет — инвестируйте в карьеру с профкурсами по акции. Поспешите — старт 1 февраля!

С 2026 года в силу вступил целый ряд важных изменений в расчетах налогов и страховых взносов, выросла ставка НДС, усложнился учет на УСН для ИП с доходом более 20 млн руб. Мы записали новые уроки по налоговой реформе-2026, актуализировали программу и загрузили свежую документацию в наши топовые курсы. Поспешите — вы еще успеваете разобраться в обновлениях и работать без ошибок в 2026 году!

Скорее занимайте места — курсы заполнены на 90%! Обучение начинается 1 февраля.

Каталог курсов

После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

Вы научитесь корректно применять все ФСБУ — от «Запасов» до «Доходов» и «Расходов», отражать операции в 1С, составлять и актуализировать учетную политику. Подготовите бухгалтерскую отчетность за 2025 год по новым правилам, включая требования ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность».

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 160 ак. часов.

Цена курса со скидкой 69%: 7 900 ₽ вместо 25 900 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

Вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на ОСНО и УСН, составлять декларацию по новой форме. Узнаете, как получить льготы и считать налог по требованиям 2026 года, вести учет НДС в 1С, составлять допсоглашения к договору из-за увеличения ставки НДС до 22% с 2026 года и получите 4 шаблона допсоглашений.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов.

Цена курса со скидкой 70%: 7 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

Вы научитесь настраивать и вести управленческий учет в 1С, узнаете, как применять аналитику, составлять отчеты о движении денежных средств, прибылях и убытках, формировать управленческий баланс.

Докажите работодателю, что вы не просто исполнитель, а ценный сотрудник, который может влиять на финансовое благополучие бизнеса.

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов.

Цена курса со скидкой 71%: 7 900 ₽ вместо 27 000 ₽. Осталось 3 места по этой цене.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации по акции в каталоге «Клерка».