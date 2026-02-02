💲 Курс доллара, евро и юаня на 2 февраля 2026 года

На 2 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 75,7 рубля, курс евро — 90,5.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 2 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 75,7327 рубля Евро 90,4680 рубля Юань 10,8689 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 2 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Аналитики «Т-Инвестиций» рассказали, что динамику курса рубля сложно прогнозировать, риски повышенные и смещенные в сторону более крепкого рубля. Согласно прогнозу, в среднем курс доллара в 2026 году будет на уровне 90 рублей.

