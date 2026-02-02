❌ Нельзя увеличить уже выплаченную матпомощь на рождение ребенка без НДФЛ и взносов
Налоговики уточнили порядок освобождения от страховых взносов материальной помощи от работодателя с 2026 года.
У сотрудницы в мае 2025 родился ребенок. Компания в июне того же года выплатила ей материальную помощь – 50 000 руб. Если выплатить сотруднице в январе 2026 года дополнительную материальную помощь по случаю рождения ребенка — будет ли она облагаться НДФЛ и взносами, спросили в чате ФНС.
«Увеличить размер уже выплаченной единовременной выплаты (например, при рождении ребенка) нельзя, так как это разовая выплата», — пояснили налоговики.
Соответственно, все что будет дополнительно выплачено, будет облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке.
