Для ареста имущества Минюст может увеличить сумму минимального долга

Чтобы обеспечить баланс между правами взыскателя и должника, Минюст запретит арестовывать имущество должников с задолженностью меньше 10 тысяч рублей.

Минюст подготовил законопроект об увеличении с 3 до 10 тыс. рублей минимальной суммы задолженности, при который приставы имеют право арестовать имущество.

Арест будет наложен только на сумму задолженности, необходимой для исполнения требований.

«Законопроект направлен на создание справедливых условий исполнительного производства, обеспечивающих как законные интересы кредиторов, так и защиту прав граждан при обращении взыскания на их денежные средства», — сказано на сайте Минюста.

Ожидается, что новый порядок взыскания исключит ситуации, когда должники сталкиваются с чрезмерными ограничениями при небольших суммах задолженности.