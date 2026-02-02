Кабмин установил запрет на экспорт топлива

До 31 июля 2026 года из России запретили вывозить бензин, дизель и другие виды топлива.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 31 января 2026 года № 78. Документ устанавливает временный запрет на экспорт бензина, дизеля и другого топлива до 31 июля 2026 года включительно.

«Запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний», — сказано на сайте правительства.

Постановление вступило в силу с 31 января 2026 года.