Почта России начала доставлять посылки по номеру телефона
У Почты России появилась новая услуга, которая позволяет отправлять посылки по номеру телефона адресата. При оформлении заказа достаточно указать телефон в международном формате.
«Отправителю больше не нужно указывать точный адрес доставки или полное имя получателя», — сказано на сайте Почты.
Чтобы получатель забрал посылку, ему нужно дать свое согласие на подключение услуги доставки по номеру телефона. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении Почты России. Если есть простая электронная подпись, подключение произойдет моментально.
Посылку доставят в то отделение, к которому привязан адрес, указанный в профиле пользователя. Трек-номер появится у получателя автоматически.
Услуга бесплатная, клиент отплатит только стандартный тариф на доставку.
Начать дискуссию