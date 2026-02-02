Почта России начала доставлять посылки по номеру телефона

Клиентам больше не нужно вводить полный адрес и ФИО получателя при отправке посылки. Достаточно только указать номер телефона адресата.

У Почты России появилась новая услуга, которая позволяет отправлять посылки по номеру телефона адресата. При оформлении заказа достаточно указать телефон в международном формате.

«Отправителю больше не нужно указывать точный адрес доставки или полное имя получателя», — сказано на сайте Почты.

Чтобы получатель забрал посылку, ему нужно дать свое согласие на подключение услуги доставки по номеру телефона. Это можно сделать на сайте или в мобильном приложении Почты России. Если есть простая электронная подпись, подключение произойдет моментально.

Посылку доставят в то отделение, к которому привязан адрес, указанный в профиле пользователя. Трек-номер появится у получателя автоматически.

Услуга бесплатная, клиент отплатит только стандартный тариф на доставку.