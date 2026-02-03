Малому бизнесу могут дать льготы при запуске СПОТ

С 1 июля 2026 запустят систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ). Для добросовестных МСП при этом предлагается упростить проверки и снизить ставки на УСН.

Для малого и среднего бизнеса предлагается ввести отсрочку или рассрочку обеспечительных платежей, упрощенный режим ввоза небольших партий товаров и налоговые льготы при запуске Системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ).

Такое предложение депутат Леонид Слуцкий направил главе кабмина Михаилу Мишустину.

СПОТ будет работать с 1 июля 2026 года, а с апреля 2026-го пройдет тестирование системы. Внедрение потребует от импортеров внесения обеспечительного платежа при ввозе товаров из стран ЕАЭС. Малые импортеры и предприниматели, работающие через маркетплейсы, ждут роста цен и дефицита некоторых товаров, включая электронику и одежду, указал Слуцкий.

Он предлагает подготовить законопроект о национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров, внести изменения в НК и КоАП.

«Прошу вас при разработке законопроектов рассмотреть возможность интеграции следующих предложений: для категорий МСП, отвечающих критериям добросовестности, закрепить право на отсрочку внесения обеспечительного платежа до момента фактического выпуска товара на территорию РФ, или предоставление рассрочки», — говорится в обращении.

Также он просит ввести для МСП, ввозящих небольшие партии товаров и имеющих чистую налоговую историю, упрощенный административный режим – без избыточных проверок, с автоматической сверкой данных и сокращенным документооборотом.

«Одновременно необходимо стимулировать работу в "белом" контуре: через пониженные ставки УСН для тех, кто официально декларирует импорт по СПОТ, интеграцию системы с маркетплейсами и присвоение статуса проверенного импортера с публичной маркировкой товара», — заявил Слуцкий.

Эти меры позволят достичь баланса между фискальными и контрольными целями и сохранением благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, считает депутат.