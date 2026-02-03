Минэкономразвития планирует изменить сроки давности по делам о приватизации

Иск об отмене решения о приватизации имущества будет можно подать только в течение 10 лет.

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников рассказал, что законопроект с поправками о сроках давности в приватизационных делах уже внесли на рассмотрение правительства. Его могут рассмотреть на заседании 27 февраля 2026 года.

Документ подготовили по поручению Президента, он также согласован с Минфином и Минюстом.

Согласно поправкам в ГК, подать иск об отмене решения о приватизации будет можно только в течение 10 лет. В Российском союзе промышленников и предпринимателей поддержали такие изменения, пишет РСПП со ссылкой на «Ведомости».

Поправки решили подготовить после решения Конституционного суда, который постановил, что в коррупционных делах не должно быть сроков давности для национализации имущества. Однако это решение не затрагивает дел с нарушениями при приватизации.