🙀 Разрешат конфисковать домашних животных у жестоких владельцев

По решению суда у владельца смогут конфисковать питомца, если он жестоко обращается с ним или не соблюдает требования к его содержанию.

Правительство одобрило законопроект, который разрешит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения владельцев.

Изъятие должен одобрить суд, а животное передадут в приют. В кабмине указали, что в законопроекте нужно уточнить, что конфискация возможно только в случае совершения правонарушения:

  • по ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными»;

  • ст. 8.52 КоАП «Несоблюдение требований к содержанию животных».

Об этом пишет «Коммерсант».

Кроме того, на базе службы 112 предложили создать систему реагирования на жалобы о нападениях животных. За их действия будут отвечать владельцы, поскольку питомцы — их собственность.

Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина считает, что нужно начинать со строительства приютов, куда будут отправлены животные. Она одобрила идею конфисковать животных у жестоких владельцев, но детали нужно доработать, ведь на практике люди очень редко получают реальные сроки за жестокое обращение с животными.

Автор

