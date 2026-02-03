🙀 Разрешат конфисковать домашних животных у жестоких владельцев
Правительство одобрило законопроект, который разрешит конфисковать домашних животных в случае жестокого обращения владельцев.
Изъятие должен одобрить суд, а животное передадут в приют. В кабмине указали, что в законопроекте нужно уточнить, что конфискация возможно только в случае совершения правонарушения:
по ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными»;
ст. 8.52 КоАП «Несоблюдение требований к содержанию животных».
Об этом пишет «Коммерсант».
Кроме того, на базе службы 112 предложили создать систему реагирования на жалобы о нападениях животных. За их действия будут отвечать владельцы, поскольку питомцы — их собственность.
Глава благотворительного фонда «Бим» Дарья Тараскина считает, что нужно начинать со строительства приютов, куда будут отправлены животные. Она одобрила идею конфисковать животных у жестоких владельцев, но детали нужно доработать, ведь на практике люди очень редко получают реальные сроки за жестокое обращение с животными.
