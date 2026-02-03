⚡️ Итоги дня: нейросети получили в 30 раз больше чувствительной информации от сотрудников компаний, Аэрофлот поднимет цены, на полках будет больше энергетиков

Компании расширяют линейку энергетиков на рынке из-за роста спроса. В январе 2026 года сразу три игрока — «Балтика», PepsiCo и «Магнит» — подали заявки на регистрацию брендов в этой категории.

Рынок сервисов оплаты покупок частями в 2025 году вырос более чем втрое и достиг 940 млрд рублей.

Аэрофлот впервые с 2024 года поднимет цены на «плоские» тарифы (фиксированная цена на авиабилеты). Это поможет частично компенсировать возросшие расходы компании.

С 1 марта 2026 года в Красноярском крае начинают действовать новые ограничения на продажу алкогольной продукции. Магазины, расположенные в многоквартирных домах, на прилегающих территориях, а также заведения на первых этажах домов смогут продавать алкоголь только с 10:00 до 21:00. В регионе вводятся два «сухих дня» — 1 июня и 1 сентября.

Владелец «Черноголовки» начнет выпускать товары для взрослых. ГК ЗОЖ, основанная директором бренда, учредила торговый знак Fortex для средств интимной гигиены, лубрикантов, презервативов, противозачаточных и других товаров «18+».

В Домодедово опровергли сообщения о массовых сокращениях. Там указали, что сейчас в аэропорту реализуются плановые управленческие изменения, направленные на перераспределение функций и повышение эффективности взаимодействия с авиакомпаниями.

Торговая сеть «М.Видео» начала онлайн-продажи автомобилей брендов Lada и «Москвич» на собственном маркетплейсе.

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow перейдет на русифицированное название «Флаувау». Общий ребрендинг компания начала в 2024 году.

Рынок закупок в сфере информационной безопасности (ИБ) в 2025 году вырос почти на 10% и достиг 191,7 млрд рублей.

Общедоступные ИИ-сервисы вроде Google Gemini или ChatGPT за 2025 год получили в 30 раз больше чувствительной информации российских компаний из-за действий сотрудников последних, чем в 2024 году.

РЖД хочет продать офисы в Москва-Сити за 220 млрд рублей.

Омские школьники за работу в летнем трудотряде получат три дополнительных балла к ЕГЭ. Такое решение принял Ученый совет Омского университета путей сообщения.

МЧС предупредило об аномально холодной погоде в Москве до 6 февраля 2026 года. Температура воздуха будет в среднем на 7-12°С ниже климатической нормы.