👗 На весеннее обновление гардероба россияне потратят около 16 000 рублей

80% обновят гардероб к весне, большинство купит несколько вещей.

К весне планируют обновить гардероб 80% россиян. При этом 36% докупят несколько вещей к новому сезону, а еще 34% делают это не каждый год.

Такие данные приводит «Авито».

С среднем россияне собираются выделить на обновление гардероба около 16 000 рублей. Но 58% хотели бы уложиться в 10 000.

50% опрошенных будут делать покупки на онлайн-площадках, остальные — в торговых центрах.

26% покупают в приложениях и на сайтах магазинов, столько же – в конкретных офлайн-магазинах. 12% покупают вещи в ресейле.

В ресейле покупают в основном верхнюю одежду — пальто, куртки и пуховики (34%), джинсы и брюки (31%), спортивную одежду (30%).

Мужчины чаще женщин покупают обувь (32% против 24%) и головные уборы (22% против 14%).

Женщины чаще покупают б/у рубашки, топы и блузы (24% против 11%), детские вещи (19% против 9%).