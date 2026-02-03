👗 На весеннее обновление гардероба россияне потратят около 16 000 рублей
К весне планируют обновить гардероб 80% россиян. При этом 36% докупят несколько вещей к новому сезону, а еще 34% делают это не каждый год.
Такие данные приводит «Авито».
С среднем россияне собираются выделить на обновление гардероба около 16 000 рублей. Но 58% хотели бы уложиться в 10 000.
50% опрошенных будут делать покупки на онлайн-площадках, остальные — в торговых центрах.
26% покупают в приложениях и на сайтах магазинов, столько же – в конкретных офлайн-магазинах. 12% покупают вещи в ресейле.
В ресейле покупают в основном верхнюю одежду — пальто, куртки и пуховики (34%), джинсы и брюки (31%), спортивную одежду (30%).
Мужчины чаще женщин покупают обувь (32% против 24%) и головные уборы (22% против 14%).
Женщины чаще покупают б/у рубашки, топы и блузы (24% против 11%), детские вещи (19% против 9%).
