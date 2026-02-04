Минцифры запустит межрегиональный перенос номера во второй половине 2026 года

Абоненты смогут перенести номер мобильного телефона из одного региона РФ в любой другой.

Во второй половине 2026 года Минцифры при участии операторов связи и НИЦ «Телеком» запустят услугу по межрегиональному переносу номера телефона.

С 1 сентября 2025 начал работать арбитраж при переносе номера от одного оператора связи к другому. Это сократило число отказов от услуг.

«В ходе независимого арбитража проводится сверка сведений об абоненте из заявки оператора-реципиента с данными, полученными от оператора-донора. Они должны совпадать», — сказано на сайте Минцифры.

За 2025 год 5,4 млн абонентов перенесли свои номера, что стало самым высоким показателем с 2013 года, когда услуга впервые появилась на рынке. Для сравнения, в 2024 году абоненты перенесли почти 3 млн номеров.