Как перейти на электронные транспортные документы: инструкция-2026 от ФНС

Электронные документы имеют ряд преимуществ: их нельзя потерять, а еще они ускоряют получение денег в среднем на 20 дней.

С 1 сентября 2026 года все перевозчики будут обязаны оформлять в электронном виде транспортные документы. Исключения предусмотрены лишь для некоторых случаев, утвержденных Минтрансом. Об этом сказано в федеральном законе от 07.06.2025 № 140-ФЗ.

«Электронные документы нельзя потерять — они хранятся в ГИС ЭПД и у операторов ИС ЭПД. Оплата за перевозку приходит в среднем на 20 дней быстрее, поскольку не нужно отправлять бумажный оригинал транспортной накладной грузоотправителю», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы перейти на ЭПД, нужно:

Получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП). Оформить машиночитаемую доверенность, если подписывают сотрудники. Подключиться к аккредитованным операторам электронных документов. Настроить доступ к сервису для сотрудников компании.

