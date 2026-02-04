Как перейти на электронные транспортные документы: инструкция-2026 от ФНС
С 1 сентября 2026 года все перевозчики будут обязаны оформлять в электронном виде транспортные документы. Исключения предусмотрены лишь для некоторых случаев, утвержденных Минтрансом. Об этом сказано в федеральном законе от 07.06.2025 № 140-ФЗ.
«Электронные документы нельзя потерять — они хранятся в ГИС ЭПД и у операторов ИС ЭПД. Оплата за перевозку приходит в среднем на 20 дней быстрее, поскольку не нужно отправлять бумажный оригинал транспортной накладной грузоотправителю», — сказано на сайте ФНС.
Чтобы перейти на ЭПД, нужно:
Получить сертификат квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Оформить машиночитаемую доверенность, если подписывают сотрудники.
Подключиться к аккредитованным операторам электронных документов.
Настроить доступ к сервису для сотрудников компании.
