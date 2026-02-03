К бухгалтерской отчетности исполнителей гособоронзаказов будут новые требования

Появились новые правила к сдаче промежуточной отчетности за полгода и девять месяцев. Они касаются компаний, которые исполняют гособоронзаказы.

Минфин подготовил проект постановления Правительства с новыми положениями в отношении отчетности исполнителей гособоронзаказов. 3 февраля 2026 года документ опубликован на портале нормативных актов.

Согласно проекту, в налоговую по месту нахождения головного исполнителя нужно сдавать промежуточную отчетность, которая не содержит сведений, отнесенных к государственной тайне. Она представляется в виде электронного документа по форматам и в порядке, утверждаемым ФНС в соответствии с ч. 11 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ.

Промежуточную отчетность, которая содержит гостайну, нужно сдавать в федеральные органы исполнительной власти и организации-госзаказчики, а также в налоговую по месту нахождения головного исполнителя.

«В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность головного исполнителя (исполнителя) ГОЗ содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, она подлежит представлению в налоговый орган», — сказано в пояснительной записке.

Исполнители оборонзаказов должны сдавать промежуточную отчетность за первое полугодие и за девять месяцев отчетного года. Это позволит получить сведения для оценки текущего финансово-экономического состояния головных исполнителей ГОЗ, в том числе оценки потребности внешнего финансирования.

Экземпляр промежуточной отчетности нужно передать в ГИРБО не позднее 30 дней со дня, следующего за отчетной датой.

Постановление вступит в силу с 1 июля 2026 года.