💡 Бухгалтеры смогут давать оценку каждому уроку на «Клерке»
Команда «Клерка» запустила возможность поставить оценку каждому уроку на онлайн-курсах. Также пользователи могут писать комментарии о том, что они хотели бы улучшить.
Чтобы курсы становились лучше, мы запустили простую систему оценок. Теперь под каждым уроком можно быстро поставить оценку (от 1 до 5) и оставить комментарий — что особенно понравилось, что необходимо улучшить или изменить.
Оценки — это ваш прямой канал связи с нашей командой школы «Клерка». Это не просто цифры, это инструкция для нас, что менять и дорабатывать в первую очередь.
В результате вы получите курсы, которые становятся лучше с каждым днем, потому что мы будем точечно дорабатывать уроки на основе ваших откликов.
Мы будем точно знать, какие темы и форматы подачи вам действительно нравятся, насколько понятно объяснили материал, понравился ли спикер, что было бы здорово добавить, а над чем нужно еще поработать.
Начать дискуссию