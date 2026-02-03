💡 Бухгалтеры смогут давать оценку каждому уроку на «Клерке»

Чтобы сделать обучающие курсы еще полезнее и удобнее, «Клерк» запустил систему оценок уроков, а также комментарии с предложениями об улучшениях.

Оценки — это ваш прямой канал связи с нашей командой школы «Клерка». Это не просто цифры, это инструкция для нас, что менять и дорабатывать в первую очередь.

В результате вы получите курсы, которые становятся лучше с каждым днем, потому что мы будем точечно дорабатывать уроки на основе ваших откликов.

Мы будем точно знать, какие темы и форматы подачи вам действительно нравятся, насколько понятно объяснили материал, понравился ли спикер, что было бы здорово добавить, а над чем нужно еще поработать.