За развитие городской инфраструктуры хотят давать налоговый вычет

Крупные проекты по развитию города можно осуществить только с помощью частных инвестиций, поэтому бизнесу хотят дать еще одну мотивацию — возможность получить налоговый вычет.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил предоставлять налоговый вычет компаниям, которые развивают инфраструктуру в городах.

«Мы предлагаем ввести налоговый вычет для компаний, которые создают инфраструктуру — дороги, школы, детские сады. Действуя вместе, мы ускорим развитие городов и значительно улучшим качество жизни людей», — сказал Алексей Нечаев.

Также он добавил, что крупные городские проекты невозможно воплотить в жизнь без частных инвестиций.

Депутаты партии собрали 18 тыс. предложений от жителей регионов, их будут учитывать при подготовке планов развития городов.