💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77 рублей, евро стоит 90,7.
На 4 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77 рублей, курс евро — 90,7.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,9817 рубля
Евро
90,7178 рубля
Юань
10,9002 рубля
Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что к концу недели курс доллара вернется к 77 рублям, а юаня — 10,5-11,1 рулей. На рынке остается повышенная волатильность из-за влияния потока геополитических новостей.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию