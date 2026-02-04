💲 Курс доллара, евро и юаня на 4 февраля 2026 года

На 4 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77 рублей, курс евро — 90,7.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 4 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,9817 рубля Евро 90,7178 рубля Юань 10,9002 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 4 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Главный аналитик ПСБ Денис Попов считает, что к концу недели курс доллара вернется к 77 рублям, а юаня — 10,5-11,1 рулей. На рынке остается повышенная волатильность из-за влияния потока геополитических новостей.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.