Братья и сестры смогут получать выплаты в случае гибели участника СВО

Если у погибшего участника специальной военной операции нет детей и других членов семьи, то выплаты от государства смогут получить его братья и сестры. В том числе неполнородные.

3 февраля 2026 года депутат Николай Арефьев внес в Госдуму законопроект, по которому у полнородных и неполнородных братьев и сестер погибшего военнослужащего будет право на получение выплат от государства.

«Предлагаемые поправки предоставляют право детям погибшего (умершего) военнослужащего получать выплаты, а при отсутствии детей и других членов семьи, указанных в законах — полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего (умершего) военнослужащего», — сказано в пояснительной записке.

Пока что такое право действует только на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Это хотят распространить на всю страну.