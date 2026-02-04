Братья и сестры смогут получать выплаты в случае гибели участника СВО
3 февраля 2026 года депутат Николай Арефьев внес в Госдуму законопроект, по которому у полнородных и неполнородных братьев и сестер погибшего военнослужащего будет право на получение выплат от государства.
«Предлагаемые поправки предоставляют право детям погибшего (умершего) военнослужащего получать выплаты, а при отсутствии детей и других членов семьи, указанных в законах — полнородным и неполнородным братьям и сестрам погибшего (умершего) военнослужащего», — сказано в пояснительной записке.
Пока что такое право действует только на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Это хотят распространить на всю страну.
