😵 Депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году

Мужчинам предложили уходить на пенсию в 60 лет, а не 64 года, женщинам — в 55 лет, а не 59.

3 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Подобные показатели были в 1936 году.

В 2026 году пенсионный возраст для мужчин — 64 года, а для женщин — 59 лет.

«Снижение пенсионного возраста необходимо вернуть в параметры, принятыми Верховным Советом Союза ССР в 1932 году», — сказано в пояснительной записке.

Авторы проекта считают, что пенсионная реформа 2018 года основана на ложной экономической целесообразности, которая не соответствует ожидаемой демографической ситуации. Нет научного обоснования реального возраста утраты трудоспособности большинством пожилых россиян.

В 2019 году средняя продолжительность жизни мужчин в России была 73,3 года, а в 2024 году — 72,8 лет. До реформы 40% не доживали до 65 лет. Многие не успевают получать пенсию или живут на выплаты только несколько лет.

Если законопроект примут, он вступит в силу задним числом — с 1 января 2026 года.