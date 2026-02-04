😵 Депутаты хотят вернуться к пенсионному возрасту, который был в 1932 году
3 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Подобные показатели были в 1936 году.
В 2026 году пенсионный возраст для мужчин — 64 года, а для женщин — 59 лет.
«Снижение пенсионного возраста необходимо вернуть в параметры, принятыми Верховным Советом Союза ССР в 1932 году», — сказано в пояснительной записке.
Авторы проекта считают, что пенсионная реформа 2018 года основана на ложной экономической целесообразности, которая не соответствует ожидаемой демографической ситуации. Нет научного обоснования реального возраста утраты трудоспособности большинством пожилых россиян.
В 2019 году средняя продолжительность жизни мужчин в России была 73,3 года, а в 2024 году — 72,8 лет. До реформы 40% не доживали до 65 лет. Многие не успевают получать пенсию или живут на выплаты только несколько лет.
Если законопроект примут, он вступит в силу задним числом — с 1 января 2026 года.
Зачем депутаты эти идеи толкают понятно - в сентябре выборы. Зачем вот Клерк эти "новости" распространяет вот что непонятно
Не примут
как-то слишком сумбурно подобные законы вступать в силу задним числом.
Ну вот предположим....
сейчас они только-только это всё обсуждают. согласование с профильными министерствами.....
Пока чтение с математикой пройдут по три урока... пока каникулы.... потом сов-фед, президент утвердить, опубликовать.... Там лето.... туды-сюды....
Ну.... самое скорое .... ну пусть к июню
Обязательно есть человек у которого 04 января было 64 года.... КОнечно же он работает... дорабатывает свои последние деньки считает до звонка....
И тут объявляют, что уже с января он полноценный пенсионер!
А зачем же он лишние полгода... срок отбывал?
Перед ним реально как и кто извиняться будет?
?????????????
Вот действительно - даже если когда-нибудь и решатся снизить. Допускаю.
Но так что бы задним числом. Не может быть