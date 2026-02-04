Ситибанк полностью остановит платежи в долларах США с 16 февраля 2026 года

Клиенты Ситибанка больше не смогут отправлять переводы, оплачивать контракты и проводить иные операции в долларах.

С 16 февраля 2026 года Ситибанк перестанет проводить платежи в долларах США.

Изменения связаны с тем, что иностранный банк-корреспондент перестал оказывать Ситибанку платежные услуги в долларах.

«Что делает невозможным дальнейшее предоставление Ситибанком услуг по проведению платежей в долларах США для всех клиентов Ситибанка», — сказано на сайте кредитной организации.

Изменения приведут к тому, что клиенты не смогут отправлять денежные переводы в долларах, оплачивать контракты и проводить другие операции в американской валюте.

Ситибанк был одним из немногочисленных банков, которые сохранили доступ к международным расчетам в долларах в условиях санкционных ограничений.