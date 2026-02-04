❕ ФНС изменила показатели уклонения от налогов для клининга и техэксплуатации на 2026 год

Компании из сферы клининга и технической эксплуатации заподозрят в уклонении от налогов, если их показатели меньше установленных

В связи с увеличением ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года ФНС поменяла показатели совокупной фискальной нагрузки для отрасли клининга и технической эксплуатации, отклонение от которых сигнализирует о рисках уклонения от уплаты налогов.

Об этом говорится в письме ведомства от 22.01.2026 № СД-36-2/355@, коотрое довели до сведения всех инспекций.

Совокупная фискальная нагрузка рассчитывается как отношение рассчитанных (уплаченных) налогов и взносов к сумме доходов за период (квартал, год). Учитывают данные по налогу на прибыль, НДС, страховые взносы, НДФЛ, налоги на УСН.

С 1 января 2026 года налоговая рекомендует применять такие значения:

Показатель ОСНО УСН без НДС с НДС 5% с НДС 7% с НДС 22% Нормативная совокупная фискальная нагрузка 42,6% 21,0% 26,0% 28,0% 41,6% Нормативная совокупная фискальная нагрузка, уменьшенная на 20% 34,1% 16,8% 20,8% 22,4% 33,3%

Если показатели налогоплательщика отличаются от установленных больше, чем на 20%, налоговики посчитают, что компания может уклоняться от уплаты налогов.