❕ ФНС изменила показатели уклонения от налогов для клининга и техэксплуатации на 2026 год
В связи с увеличением ставки НДС с 20% до 22% с 2026 года ФНС поменяла показатели совокупной фискальной нагрузки для отрасли клининга и технической эксплуатации, отклонение от которых сигнализирует о рисках уклонения от уплаты налогов.
Об этом говорится в письме ведомства от 22.01.2026 № СД-36-2/355@, коотрое довели до сведения всех инспекций.
Совокупная фискальная нагрузка рассчитывается как отношение рассчитанных (уплаченных) налогов и взносов к сумме доходов за период (квартал, год). Учитывают данные по налогу на прибыль, НДС, страховые взносы, НДФЛ, налоги на УСН.
С 1 января 2026 года налоговая рекомендует применять такие значения:
Показатель
ОСНО
УСН
без НДС
с НДС 5%
с НДС 7%
с НДС 22%
Нормативная совокупная фискальная нагрузка
42,6%
21,0%
26,0%
28,0%
41,6%
Нормативная совокупная фискальная нагрузка, уменьшенная на 20%
34,1%
16,8%
20,8%
22,4%
33,3%
Если показатели налогоплательщика отличаются от установленных больше, чем на 20%, налоговики посчитают, что компания может уклоняться от уплаты налогов.
