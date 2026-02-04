80% россиян интересуются ЗОЖ: молодежь использует трекеры сна и умные будильники, а старшее поколение – тонометры и глюкометры

Здоровый образ жизни ведут 25% россиян, еще 36% – только собираются.

80% россиян интересуются улучшением здоровья и повышением продуктивности.

Такие данные получили аналитики Авито в результате опроса.

36% респондентов только начинают интересоваться вопросом, а 25% уже ведут здоровый образ жизни. При этом 22% не только следят за питанием и физической активностью, но и используют специальные гаджеты.

Для контроля за состоянием организма используют умные часы (25%), фитнес-браслеты (24%) и умные весы (24%).

Зумеры активно используют приложения для подсчета калорий (21%), трекеры сна (18%) и умные будильники (15%).

Россияне старше 45 лет в основном пользуются тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами (45-60%).

В среднем на гаджеты и приложения для ЗОЖ и повышения продуктивности россияне тратят около 8 000 рублей в год. 26% хватает на это 5 000 рублей.

Устройства покупают онлайн (45%) либо в специализированных магазинах (33%). Еще 16% заказывают технику для здоровья на сайтах производителей, а 7% — на платформах объявлений типа Авито.