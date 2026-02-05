Минфин недосчитался 17,4 млрд рублей нефтегазовых доходов бюджета

В феврале 2026 года Минфин собирается получить от нефтегазовой сферы больше 209 млрд рублей.

По итогам января 2026 года отклонение полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого объема составило 17,4 млрд рублей.

В феврале 2026 года Минфин ожидает, что объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета будет 209,4 млрд рублей. Об этом сказано на сайте министерства.

С 6 февраля по 5 марта 2026 года начнут продавать иностранную валюту и золото на 226,8 млрд рублей. Планируют ежедневные продажи на 11,9 млрд.