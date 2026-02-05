Многодетным семьям хотят давать земельные участки в общую долевую собственность только родителей

Государство предоставляет многодетным бесплатные участки в общую с детьми собственность. Из-за этого родители не могут свободно распоряжаться землей, поэтому депутаты хотят, чтобы активы были в собственности родителей.

Многодетные семьи имеют право получить земельные участки от государства по социальной поддержке. Однако их возможность распоряжаться этим активом ограничена, поскольку участки оформляются в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи, включая несовершеннолетних детей. Без разрешения опеки родители не могут продать или обменять землю.

Дети до 14 лет не могут самостоятельно участвовать в сделках. А на практике получить разрешение опеки крайне трудно, особенно, когда речь о продаже незастроенного участка без одновременной покупки другой недвижимости.

4 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который позволить изменить этот порядок.

«Законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне норму, согласно которой предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, осуществляется в общую долевую собственность родителей (единственного родителя), усыновителей, опекунов (попечителей)», — сказано в пояснительной записке.

Авторы законопроекта считают, что это позволит многодетным свободно распоряжаться земельными участками, в том числе продавать их для переезда в другой регион или улучшения жилищных условий. Изменения также снизят нагрузку на органы опеки и попечительства.

Если проект примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.