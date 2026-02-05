Как заполнить без ошибок 6-НДФЛ и пройти камеральную проверку

Разбираем все тонкости: от нестандартных выплат до новых контрольных соотношений ФНС — чтобы ваш отчет не вернули и не вызвали на пояснения.

Сдача 6-НДФЛ за 2025 год — один из самых ответственных этапов работы бухгалтера в начале 2026 года. ФНС усиливает контроль: новые соотношения, автоматическая аналитика по выплатам, многочисленные запросы пояснений и документов, доначисления при камеральных проверках.

5 февраля в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку» вы получите пошаговое руководство по заполнению формы 6-НДФЛ с учетом всех изменений в НК и сложных ситуаций: отпускные, больничные, дивиденды, материальная выгода, особенностей при работе с ИП, самозанятыми и ГПХ.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. 6-НДФЛ за 2025 год: форма, сроки сдачи, что отражать и что не отражать.

2. Заполняем 6-НДФЛ. Титульный лист.

3. Раздел 1: итоговые показатели — как не ошибиться в суммах.

4. Раздел 2: детализация по выплатам — самые сложные случаи.

5. Как заполнить справку о доходах (Приложение № 1 к 6-НДФЛ).

6. Как избежать ошибок при сдаче отчета (на примере Saby (Сбис+)).

7.Особенности проведения камеральных проверок.

Спикеры вебинара — Елена Вальтер, главный консультант по налогам и сборам ООО «Центра налоговой помощи» и Ольга Пыжова, генеральный директор «Центра налоговой помощи», аттестованный налоговый консультант, аттестованный главбух. Инициатор и участник различных семинаров по изменениям в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.

Ждем вас на вебинаре 5 февраля в 15:00 мск!