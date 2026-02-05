Как заполнить без ошибок 6-НДФЛ и пройти камеральную проверку
Сдача 6-НДФЛ за 2025 год — один из самых ответственных этапов работы бухгалтера в начале 2026 года. ФНС усиливает контроль: новые соотношения, автоматическая аналитика по выплатам, многочисленные запросы пояснений и документов, доначисления при камеральных проверках.
5 февраля в 15:00 мск на бесплатном вебинаре «6-НДФЛ за 2025 год: как заполнить без ошибок и успешно пройти камеральную проверку» вы получите пошаговое руководство по заполнению формы 6-НДФЛ с учетом всех изменений в НК и сложных ситуаций: отпускные, больничные, дивиденды, материальная выгода, особенностей при работе с ИП, самозанятыми и ГПХ.
На вебинаре разберем:
1. 6-НДФЛ за 2025 год: форма, сроки сдачи, что отражать и что не отражать.
2. Заполняем 6-НДФЛ. Титульный лист.
3. Раздел 1: итоговые показатели — как не ошибиться в суммах.
4. Раздел 2: детализация по выплатам — самые сложные случаи.
5. Как заполнить справку о доходах (Приложение № 1 к 6-НДФЛ).
6. Как избежать ошибок при сдаче отчета (на примере Saby (Сбис+)).
7.Особенности проведения камеральных проверок.
Спикеры вебинара — Елена Вальтер, главный консультант по налогам и сборам ООО «Центра налоговой помощи» и Ольга Пыжова, генеральный директор «Центра налоговой помощи», аттестованный налоговый консультант, аттестованный главбух. Инициатор и участник различных семинаров по изменениям в сфере бухгалтерского учета и налогообложения.
