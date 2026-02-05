Платить туристический налог придется, даже если размещают не туристов
Налоговая служба разъяснила порядок уплаты туристического налога.
В чате ФНС спрашивали – будут ли плательщиками туристического налога сотрудники, работающие по трудовому патенту. Ведь они не считаются туристами.
Компания размещает наемных работников по патенту, и хостел выставил ей счет по туристическому налогу. Но ведь размещают не туристов, удивились налогоплательщики.
«Налогоплательщиками туристического налога признаются организации и физлица, оказывающие услуги по временному проживанию физических лиц в средствах размещения (ст. 418.2 НК)», — пояснили налоговики.
Согласно п. 1 ст. 418.3 НК, объектом налогообложения признается оказание услуг по временному проживанию физлиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения.
То есть проживание работников в хостелах и других средствах размещения может облагаться турналогом.
Читайте наш разбор: нужно ли включать в базу по туристическому налогу сопутствующие услуги гостиниц и отелей.
Начать дискуссию