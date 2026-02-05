Платить туристический налог придется, даже если размещают не туристов

Турналог платят с услуг по временному проживанию физлиц в средствах размещения. Это не обязательно туристы.

Налоговая служба разъяснила порядок уплаты туристического налога.

В чате ФНС спрашивали – будут ли плательщиками туристического налога сотрудники, работающие по трудовому патенту. Ведь они не считаются туристами.

Компания размещает наемных работников по патенту, и хостел выставил ей счет по туристическому налогу. Но ведь размещают не туристов, удивились налогоплательщики.

«Налогоплательщиками туристического налога признаются организации и физлица, оказывающие услуги по временному проживанию физических лиц в средствах размещения (ст. 418.2 НК)», — пояснили налоговики.

Согласно п. 1 ст. 418.3 НК, объектом налогообложения признается оказание услуг по временному проживанию физлиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенных в реестр классифицированных средств размещения.

То есть проживание работников в хостелах и других средствах размещения может облагаться турналогом.

