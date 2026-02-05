8148 ОК УСН моб
🍰 Роспотребнадзор подсказал, чем на 23 Февраля и 8 Марта заменить торт и конфеты

Привычные на работе сладости к праздникам и дням рождения Роспотребнадзор советует заменить на адекватные аналоги.

Роспотребнадзор рассказал о полезных альтернативах традиционным сладостям. Некоторые из них подойдут на стол или в качестве подарков к Дню защитника Отечества или к Международному Женскому дню.

В список полезных сладостей включили:

Вид продукта

Разъяснение Роспотребнадзора

Сухофрукты: финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод

Содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы – это полезно для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника.

Орехи

Очень питательны, содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов.

Горький шоколад

В больше 72% какао-бобов. Такой шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы.

Дневная норма горького шоколада – не более 30 г.

Мед

Обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ.

Зефир и пастила

Если их готовят из натуральных продуктов и загустителей.

Роспотребнадзор рекомендует выбирать продукт без сахара, добавок и шоколадной оболочки.

Натуральный мармелад

Его готовят из ягод и фруктов, богатых витаминами.

Варенье и джемы

Особенно полезна консервация в собственном соку с минимальным добавлением сахара. В таком виде фрукты и ягоды сохраняют свои полезные свойства.

Также ведомство рекомендует выбирать натуральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые пасты и мюсли.

Снижение сахара в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению, помогает восстановить баланс кальция и витаминов группы В, нормализовать вес, улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии, добавил Роспотребнадзор.

