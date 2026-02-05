🍰 Роспотребнадзор подсказал, чем на 23 Февраля и 8 Марта заменить торт и конфеты
Роспотребнадзор рассказал о полезных альтернативах традиционным сладостям. Некоторые из них подойдут на стол или в качестве подарков к Дню защитника Отечества или к Международному Женскому дню.
В список полезных сладостей включили:
Вид продукта
Разъяснение Роспотребнадзора
Сухофрукты: финики, изюм, курага, чернослив, смеси из ягод
Содержат клетчатку, антиоксиданты, витамины и минералы – это полезно для иммунитета, здоровья сердца, мозга, кожи, нормализации работы кишечника.
Орехи
Очень питательны, содержат много белка, витаминов, незаменимых жирных кислот и микроэлементов.
Горький шоколад
В больше 72% какао-бобов. Такой шоколад богат фосфором, кальцием и калием, содержит витамины, в небольшом количестве железо, магний, натрий и другие микроэлементы.
Дневная норма горького шоколада – не более 30 г.
Мед
Обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет иммунитет, нормализует работу ЖКТ.
Зефир и пастила
Если их готовят из натуральных продуктов и загустителей.
Роспотребнадзор рекомендует выбирать продукт без сахара, добавок и шоколадной оболочки.
Натуральный мармелад
Его готовят из ягод и фруктов, богатых витаминами.
Варенье и джемы
Особенно полезна консервация в собственном соку с минимальным добавлением сахара. В таком виде фрукты и ягоды сохраняют свои полезные свойства.
Также ведомство рекомендует выбирать натуральные сиропы, смузи, урбеч, ореховые пасты и мюсли.
Снижение сахара в рационе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению, помогает восстановить баланс кальция и витаминов группы В, нормализовать вес, улучшить состояние кожи и повысить уровень энергии, добавил Роспотребнадзор.
