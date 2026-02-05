😟 Инфляция выросла быстрее пенсий работающих россиян

За 10 лет выплаты работающим пенсионерам увеличили на 78%, хотя официальная инфляция взлетела на 83%.

В 2025 году власти возобновили индексацию пенсий трудоустроенных россиян, но даже этот шаг не смог полностью компенсировать разрыв. Дело в том, что для расчета индексации берут не фактическую сумму, а ту, которую пенсионер смог бы получать, если бы повышение шло каждый год. Об этом пишут «Известия».

Например, пенсионер в декабре 2024 года получал 15 тыс. рублей, пропущенные прибавки составили еще 4 тыс., расчетная основа будет 19 тыс. При индексации в 2025 году на 9,5% к пенсии прибавят 1,4 тыс. В результате пенсия составит 16,4 тыс. Все недополученные прибавки пенсионер получит только после увольнения, в таком случае он сможет получать 19,4 тыс.

«Важно понимать, что эти 78% — не результат целенаправленной социальной политики, а скорее следствие технических механизмов пенсионной системы и продолжения трудовой деятельности самими пенсионерами», — сказал экономист, партнер коммуникационного агентства Goldmanagency Ахмед Юсупов.

Работающие пенсионеры в 2025 году получали в среднем 21,4 тыс. рублей, пенсия выросла на 15% с декабря 2024. Те, кто не работает, в среднем получали пенсию 24 тыс. (+10% с 2024 года).