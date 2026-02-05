⚡️ Итоги дня: огурцы подорожали на 43%, ИИ запретили использовать в агитации, на квартиру в Москве нужно отложить 155 зарплат, а животных за границей лучше не трогать

Пассажирам могут компенсировать полную стоимость авиабилета в случаях овербукинга. Генпрокуратура считает, что для пресечения противоправной деятельности авиакомпаний необходимо дополнительное правовое регулирование, для чего предлагается внести изменения в Воздушный кодекс.

Огурцы с начала 2026 года подорожали почти на 43%.

В Москве и Подмосковье вырос спрос на быстрое питание и готовую еду при снижении трафика в классических кафе и ресторанах.

Продажи премиальной водки выросли на 112%. В 2025 году наибольшим спросом пользовалась водка стоимостью от 1,5 до 2 тыс. рублей.

Акции ГК «Самолет» падают более чем на 7% после новостей об обращении компании за господдержкой.

Средняя стоимость нового автомобиля китайских брендов, официально представленных в России, в январе увеличилась на 3% относительно декабря 2025 года и достигла 3,94 млн рублей.

Чтобы купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке Москвы нужно откладывать всю зарплату 13 лет — это 155 зарплат. Медианная зарплата в Москве составляет 100 тыс. рублей, а медианная цена квартиры — 15,5 млн рублей.

Мошенники выдают себя за потенциальных клиентов онлайн-репетиторов и под предлогом оплаты занятия запрашивают реквизиты банковских карт.

Банк России 6 февраля 2026 года выпускает в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль «Войска радиационной, химической и биологической защиты» серии «Вооруженные силы Российской Федерации».

На обходе Адлера построят самые длинные автомобильные тоннели в России. Новая двухполосная трасса в каждом направлении призвана значительно разгрузить транспортные потоки к аэропорту и курорту «Красная Поляна».

На западе Москвы появится улица в честь актера Владимира Этуша.

Перебои с геолокацией снизили число поездок на каршеринге. В конце 2025 года и начале 2026-го общее число транзакций в среднем снизилось на 25-30% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Маркетплейс Ozon с 6 апреля 2026 года повысит комиссию за продажу книг до 42%. Ozon пытается перейти к модели Wildberries, когда стоимость комиссии повышается, но снижается стоимость логистики.

Роспотребнадзор рекомендовал не трогать животных за границей из-за оспы обезьян.

Россияне начали массово переходить в незаблокированный мессенджер Imo. За год его аудитория выросла в 23 раза, достигнув 9,82 млн пользователей.

Пользователи MAX смогут выиграть персональную тренировку с олимпийским чемпионом, гаджет или сертификат в спортивный магазин. Для участия необходимо нажать на кнопку «Узнать возможности бота», а затем — «Участвовать в розыгрыше».

Верховный суд признал незаконным использование ИИ для создания образа людей в предвыборной агитации.

Работодатели в США снова стремятся нанимать специалистов в области коммуникаций, редакторов и писателей, поскольку вместе с распространением технологий искусственного интеллекта (ИИ) растет количество некачественного контента, сгенерированного нейросетями.

Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием свыше $800 млрд.