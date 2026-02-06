💍 За непредставление информации об обороте ювелирных изделий хотят ввести штрафы

Чтобы участники рынка драгоценных металлов и камней ответственно подходили к статусам товаров в информационной системе, Минфин предлагает ввести штрафы.

Минфин планирует внесли изменения в ст. 15.47 КоАП, по которой будут штрафы за непредставление в срок информации о драгоценных металлах и драгоценных камнях либо за представление неполной или недостоверной информации в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Сейчас компании, ИП и художники-ювелиры, осуществляющие операции с драгметаллами и драгкамнями и состоящие на специальном учете, должны направлять информацию по каждому факту оборота драгоценных металлов и камней не позднее 5-го календарного дня со дня события.

При розничной продаже ювелирки участники оборота должны представлять информацию об этом не позднее 3-х календарных дней с момента продажи.

Однако действующее законодательство не предусматривает наказания за несоблюдение этих правил, поэтому Минфин собирается это изменить. Проект федерального закона уже опубликован на портале нормативных актов.

Согласно изменениям, должностные лица за нарушения заплатят от 20 до 50 тыс. рублей, ИП — от 30 до 60 тыс., компании — от 50 до 80 тыс.

Федеральная пробирная палата неоднократно сталкивалась с ситуацией, когда ювелирное изделие фактически продано, но в течение длительного времени у него висит статус «находится в продаже в магазине». Это говорит о том, что участник рынка не вывел товар из оборота.