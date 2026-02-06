Молодежь стала меньше тратить из-за роста цен, а маркетинговые уловки просто игнорируют

56% россиян младше 25 лет не будут покупать новые вещи, пока не износятся или не закончатся старые. Среди людей 26-35 лет таких 51%, 36-45 летних – 39%, а старше 45 лет – 32%.

Такие результаты получил в ходе опроса финансовый маркетплейс «Выберу.ру».

Чаще всего опрошенные сокращают траты на одежду и обувь (55%), косметику и средства ухода (44%), аксессуары и мелкую электронику (39%), декор и предметы интерьера (32%), игрушки и коллекционные товары (28%), спортивные аксессуары (25%), книги и канцелярские принадлежности (23%), а также развлечения и досуг (21%).

Изменились и реакции людей на маркетинговые активности:

26% россиян — больше не откликаются на сезоны скидок и акции;

24% — не реагируют на баннерную рекламу в соцсетях и push-уведомления;

19% — не доверяют навязчивым промо и массовым рассылкам;

17% — игнорируют рекомендации блогеров и инфлюенсеров;

14% — перестали обращать внимание на яркую упаковку и витринные выкладки.

32% россиян все-таки купят продукт, если он обладает уникальной функциональностью или технологическим преимуществом, еще 27% — если бренд активно взаимодействует со своей аудиторией в соцсетях.

21% опрошенных опираются на положительные отзывы друзей и знакомых, а на 20% влияют эмоциональная ценность продукта, личная привязанность к бренду или ностальгические мотивы.

Опрос провели среди 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 65 лет.