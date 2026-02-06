Молодежное движение будет искать контрафакт на Ozon

Движение «Антиконтрафакт» проверит косметику, БАДы и лекарства на маркетплейсе Ozon. Если найдут нарушения, товар скроют с витрины.

Участники молодежного движения «Антиконтрафакт» будут искать на маркетплейсе Ozon ошибки и нарушения селлеров. Это позволит выявить нелегальные лекарства, биологически активные добавки и косметические средства.

«Товар с нарушениями правил, маркировки или документа качества будет скрыт с витрины до устранения замечаний и предоставления подтверждающих сертификатов», — сказано в телеграм-канале «Честного знака».

Вовлечение молодежи в проверку товаров позволит сформировать культуру неприятия контрафакта, а площадки смогут лучше защищать права потребителей.

Кроме того, Ozon собирается провести поэтапную интеграцию с «Честным знаком», чтобы автоматизировать проверки маркировки товаров.