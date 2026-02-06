Сохранить деньги от инфляции в 2026 году можно в ОФЗ, драгметаллах и на вкладах: совет от эксперта
Согласно базовому прогнозу экономического развития, в 2026 году инфляция будет около 5% с замедлением к концу года.
В 2026 году на инфляцию будет влиять одновременно несколько факторов:
высокая ключевая ставка;
перегретый рынка труда;
специфика бюджетных расходов;
курс рубля;
новая волна индексации тарифов.
Лидер инвестиционного направления Точка Банка Алексей Кошке рассказал «Клерку», как сохранить личные сбережения от инфляции.
«Для консервативных инвесторов в сложившейся ситуации может иметь смысл выбирать инструменты с прозрачным механизмом и понятными источниками формирования инвестиционного дохода. К таким решениям традиционно относят банковские вклады и депозиты, а также государственные облигации с высоким уровнем надежности», — сказал Алексей Кошке.
Также он добавил, что в 2025 году и в начале 2026 инвесторы активно вкладываются в драгоценные металлы.
«Поверить в продолжение роста или сделать ставку на окончание тренда — здесь выбор инструментов всегда зависит от целей, горизонта и допустимого уровня риска», — объяснил эксперт.
По оценке Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59% год к году. Это ниже показателя 2024 года (9,52%). Однако в начале 2026 года цены стали резко расти: например, с 1 по 12 января они стали больше на 1,26%.
