Сохранить деньги от инфляции в 2026 году можно в ОФЗ, драгметаллах и на вкладах: совет от эксперта

Специалист по инвестициям предложил рассмотреть несколько вариантов сохранения денег от инфляции. Сбережения можно разместить на вкладах в банках, в облигациях федерального займа, а также вложиться в драгоценные металлы.

Согласно базовому прогнозу экономического развития, в 2026 году инфляция будет около 5% с замедлением к концу года.

В 2026 году на инфляцию будет влиять одновременно несколько факторов:

высокая ключевая ставка;

перегретый рынка труда;

специфика бюджетных расходов;

курс рубля;

новая волна индексации тарифов.

Лидер инвестиционного направления Точка Банка Алексей Кошке рассказал «Клерку», как сохранить личные сбережения от инфляции.

«Для консервативных инвесторов в сложившейся ситуации может иметь смысл выбирать инструменты с прозрачным механизмом и понятными источниками формирования инвестиционного дохода. К таким решениям традиционно относят банковские вклады и депозиты, а также государственные облигации с высоким уровнем надежности», — сказал Алексей Кошке.

Также он добавил, что в 2025 году и в начале 2026 инвесторы активно вкладываются в драгоценные металлы.

«Поверить в продолжение роста или сделать ставку на окончание тренда — здесь выбор инструментов всегда зависит от целей, горизонта и допустимого уровня риска», — объяснил эксперт.

По оценке Росстата, инфляция в 2025 году составила 5,59% год к году. Это ниже показателя 2024 года (9,52%). Однако в начале 2026 года цены стали резко расти: например, с 1 по 12 января они стали больше на 1,26%.