При проверках ККТ налоговая может вынести предупреждение: что за этим стоит

В рамках контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении касс налоговики могут выносить предупреждения.

Профилактические мероприятия проводят в отношении организаций и ИП, по которым есть сведения о нарушении обязательных требований или признаках нарушений применения либо неприменения контрольно-кассовой техники.

Предостережение — это профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение совершения возможных правонарушений, которые могут повлечь для контролируемого лица конкретные мера административного наказания.

УФНС объяснило, что предостережение не мешает ведению деятельности, а содержит лишь предложение устраненить выявленные нарушения с целью предотвращения (профилактики) совершения возможных правонарушений.