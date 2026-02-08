При проверках ККТ налоговая может вынести предупреждение: что за этим стоит
В рамках контроля и надзора за соблюдением законодательства о применении касс налоговики могут выносить предупреждения.
Профилактические мероприятия проводят в отношении организаций и ИП, по которым есть сведения о нарушении обязательных требований или признаках нарушений применения либо неприменения контрольно-кассовой техники.
Предостережение — это профилактическое мероприятие, направленное на предотвращение совершения возможных правонарушений, которые могут повлечь для контролируемого лица конкретные мера административного наказания.
УФНС объяснило, что предостережение не мешает ведению деятельности, а содержит лишь предложение устраненить выявленные нарушения с целью предотвращения (профилактики) совершения возможных правонарушений.
