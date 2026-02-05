👵 Пенсии-2026: индексация, реальная прибавка и пенсионные баллы. Выпуск № 19 подкаста «Налоговое утро»

Сколько и кому прибавят, почему большая зарплата не означает, что вы получите больше пенсионных баллов и другие интересные вопросы о пенсиях.

Разобрали в выпуске от 5 февраля, что происходит с пенсиями в 2026 году: кому проиндексировали с 1 января, кому еще повысят с апреля, что получат работающие пенсионеры.

Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.

Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!

Мы создали онлайн-курс для тех, кому важно обеспечить себе будущее — Пенсия – 2026: как рассчитать, увеличить и не остаться без денег. Смотрите пробный урок, покупайте со скидкой. Как учиться: смотрите видео, читайте конспекты, проверяйте себя по тестам. После прохождение получите персональный сертификат о прохождении курса.

Что обсуждали в последних выпусках:

Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях.

Хотите больше знать о том, как рассчитывать свою будущую пенсию, увеличивать ее размер, выбирать НПФ, надежные инвестиционные инструменты и строить личный пенсионный капитал?