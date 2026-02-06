💲 Курс доллара, евро и юаня на 6 февраля 2026 года

На 6 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,5 рублей, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,5523 рубля Евро 90,2881 рубля Юань 10,9931 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 6 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал, что Россия по крепости национальной валюты вошла в лидеры. Если раньше спрос на валюту был определен необходимостью осуществления платежей валютой за импорт, то сейчас доля рубля во внешнеэкономических расчетах выросла. Кроме того, импортозамещение снизило запрос на ввоз оборудования и готовых изделий.

