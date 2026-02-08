Депутаты хотят сократить объем капитальных вложений участников свободной экономической зоны в новых регионах

Участники СЭЗ в первый год работы будут должны сделать не 30%, а 10% капитальных вложений в инвестиционный проект.

5 февраля 2026 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому объем минимальных вложений в первый год работы участника свободной экономической зоны в новых регионах сократится с 30% до 10%.

Это изменение связано с ограниченными финансовыми ресурсами предприятий. В первые год ведения инвестпроектов компаниям недостаточно денег, поэтому авторы проекта предлагают перенести инвестиционную нагрузку на более поздний срок в пределах трех лет.

Кроме того, предлагают упростить получение статуса участника свободной экономической зоны: коллегиальный орган больше не будет участвовать в этой процедуре. Он будет работать только для признания эффективности инвестпроектов и для решения разногласий между управляющей компанией и высшим исполнительным органом субъекта РФ.

«Указанные изменения также обусловлены необходимостью повышения уровня обеспечения интересов новых регионов при определении возможности реализации соответствующих инвестиционных проектов на их территориях», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект предусматривает, что участник СЭЗ сохранит свой статус при реорганизации компании в форме преобразования.

Если проект примут, он вступит в силу через три месяца после официального опубликования.