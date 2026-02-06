Межведомственные комиссии будут обязаны подтверждать пенсионный стаж жителям Крыма за 2014 год

Крымчанам и севастопольцам, которые на момент воссоединения с РФ трудились на полуострове, учтут с трудовом стаже период с 17 марта по 31 декабря 2014 года. Это больше не будет зависеть от наличия постоянной регистрации в регионе.

Минтруд обяжет межведомственные комиссии рассматривать вопросы подтверждения пенсионного стажа жителям Крыма и Севастополя с 17 марта по 31 декабря 2014 года, если у них нет подтверждающих документов.

5 февраля 2026 года проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов.

Пенсионное законодательство действует в Крыму с 1 января 2015 года. В стаж входят периоды работы на этих территориях, если за них были уплачены взносы в СФР. Тогда как работа до 16 марта 2014 года считается трудоустройством на территории Украины.

Периоды с 17 марта по 31 декабря 2014 года включали в стаж только тем, кто имел постоянную регистрацию в Крыму или Севастополе по состоянию на 18 марта 2014 года. Однако не всегда у работников была такая регистрация.

Согласно изменениям, в стаже крымчан и севастопольцев будут учитывать спорный период, причем независимо от того, была ли постоянная регистрация на момент воссоединения с РФ или нет.