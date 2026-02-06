Страховщики предложили уведомлять о всех изменениях с ОСАГО через Госуслуги

Уведомления на Госуслугах о состоянии полиса ОСАГО позволят защитить автовладельцев от мошенничества и попыток страховщиков расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Национальная страховая информационная система (НСИС) предложила создать систему уведомлений о жизненном цикле полиса ОСАГО через портал Госуслуг. Это поможет защититься от мошенников и быть в курсе, если с документом произошли какие-то изменения.

Представитель Минцифры рассказал, что со страховщиками обсуждают возможность рассылать уведомления на Госуслугах о расторжении договора в одностороннем порядке. Об этом пишет ТГ-канал НСИС со ссылкой на «Ведомости».

Оформленные полисы ОСАГО уже отображаются на Госуслугах и в приложении «Госуслуги Авто», где водители могут получить уведомление об окончании срока действия полиса.