👩💼 Резюме главбуха глазами руководителя: как сделать так, чтобы вас заметили. Выпуск № 20 подкаста «Налоговое утро»
Поиск работы для бухгалтера — это не про то, как раскидать резюме по максимальному количеству вакансий. Вам нужно знать, что будет раздражать HR-а и почему ваше письмо может пройти мимо кассы. Как выгодно подчеркнуть свои сильные стороны и заявить о себе как профессионале. Полезные советы в сегодняшнем выпуске.
Если ищете работу прямо сейчас — размещайте резюме бесплатно на «Клерке», оно появится и в телеграм-канале Бухантер. А актуальные вакансии найдете в Бухджоб.
Подкаст «Налоговое утро» — это обсуждение горячих для бухгалтера и предпринимателя вопросов. Присоединяйтесь к нам в Apple Podcasts, Яндекс Музыке, VK-подкасте и на других платформах.
Также подкаст можно слушать на YouTube-канале «Клерка». Подпишитесь, у нас там еще много полезного!
Что обсуждали в последних выпусках:
Как бывший бухгалтер неожиданно стала должником на 700+ млн рублей
Постановление № 26: новые счета-фактуры, книги покупок и продаж, что изменилось
Охрана труда-2026: почему это обязательно даже для офисных сотрудников
Бухгалтеры об АУСН: «мы сделали все за вас, но вы все равно должны сделать это сами»
🔥 Бухгалтеры спорят — сколько надо брать денег за их работу? — самый популярный выпуск!
Не забывайте ставить лайки, писать комментарии и подписываться на подкаст. Предлагайте новые темы для выпусков в комментариях.
Начать дискуссию