ФАС хочет распространить на соцсети закон о защите конкуренции

К социальным сетям, поисковикам и видеохостингам хотят применять нормы о защите конкуренции.

Глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский рассказал о планах заняться регулированием социальных сетей и видеохостингов по аналогии с маркетплейсами.

Он считает, что в законодательстве о защите конкуренции нужно определить критерии для нетранзакционных цифровых платформ — социальных сетей, поисковых сервисов и видеохостингов.

«Сейчас к таким платформам полностью применимы общие положения закона о защите конкуренции, но по аналогии с регулированием маркетплейсов служба предлагает предусмотреть для них специальные критерии, такие как количество пользователей, доля совершаемых сделок, сетевые эффекты», — сказал Максим Шаскольский.

Изменения предусмотрены Национальным планом развития конкуренции на 2026-2030 годы.