📈 «Клерк» занял 16 место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ за 2025 год

«Клерк.ру» сразу на четыре пункта поднялся в рейтинге «Медиалогии». Мы единственное в этом рейтинге СМИ именно для бухгалтеров!

Бухгалтерский портал «Клерк.ру» вошел в топ-20 самых цитируемых СМИ в сфере финансов за 2025 год по версии «Медиалогии». Мы стали единственными, кто вырос сразу на 4 пункта рейтинга (прирост год к году).

«Клерк» занимает 16-ю строчку среди топовых медиаресурсов, и мы очень этим гордимся.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 108 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Период исследования — с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Продолжаем расти и держать вас в курсе самых главных событий.