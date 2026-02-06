Минтруд проиндексирует социальные пенсии на 6,8% с 1 апреля 2026 года

У 4,3 млн россиян вырастет размер социальной пенсии на 6,8% с 1 января 2026 года.

На портале проектов нормативных правовых актов появился проект постановления об индексации социальных пенсий с 1 апреля 2026 года.

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2026 г. социальных пенсий в размере 1,068», — сказано в документе.

Социальные пенсии вырастут на 6,8%, что увеличит выплаты почти 4,3 млн россиян, из которых 3,6 млн человек получают социалку, а еще 700 тыс. — государственное пенсионное обеспечение.

Если у пенсионера недостаточно стажа для назначения страховых выплат, он будет получать социальную пенсию. Если выплата меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то будут доплата, чтобы довести сумму до этого уровня.

Также социальную пенсию получают участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, работники летно-испытательного состава, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей.