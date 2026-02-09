💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 февраля 2026 года
Банк России установил курс доллара США 77 рублей, евро стоит 91.
На 9 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77 рублей, курс евро — 91.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
77,0540 рубля
Евро
91,0451 рубля
Юань
11,1061 рубля
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в последнее время доллар ослаб, год назад американская валюта продавалась за 98 рублей. Есть прогнозы, что доллар упадет почти на 50%, до 40 рублей, но Аксаков считает их маловероятными.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
