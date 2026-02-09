💲 Курс доллара, евро и юаня на 9 февраля 2026 года

На 9 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77 рублей, курс евро — 91.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,0540 рубля Евро 91,0451 рубля Юань 11,1061 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 9 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что в последнее время доллар ослаб, год назад американская валюта продавалась за 98 рублей. Есть прогнозы, что доллар упадет почти на 50%, до 40 рублей, но Аксаков считает их маловероятными.

