ФНС уточнила, когда на УСН с НДС можно применять освобождение от НДС
Налоговики в чате ФНС разъяснили, в каких случаях после перехода на уплату НДС можно применять освобождение от налога.
ИП на УСН (доходы) занимается арендой и субарендой нежилых помещений для физлиц и юрлиц. В 2025 году превысили лимит в 20 млн и стали плательщиком НДС. Можно ли применять освобождение от НДС по ст. 149 НК, спрашивает ИП.
От налогообложения НДС освобождаются только услуги по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде всех форм собственности (пп. 10 п. 2 ст. 149 НК), пояснили налоговики.
