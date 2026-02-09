👶 За инвестиции в ясли предлагают ввести налоговый вычет

Из-за нехватки яслей родители не могут совмещать работу и уход за ребенком, поэтому россияне откладывают рождение детей. Чтобы ясли стали доступнее, предложили привлекать средства бизнеса.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить инвестиционный налоговый вычет для организаций, которые инвестируют в создание и развитие яслей.

Ожидается, что вычет станет стимулировать предпринимателей строить и модернизировать детские учреждения по всей стране, что повысит их доступность.

«ЛДПР предлагает на федеральном уровне установить инвестиционный налоговый вычет для всех компаний, которые вкладываются в создание и развитие яслей, независимо от региона. В итоге выигрывают все: семьи получают доступные и современные ясли, родители — возможность не выпадать из профессии, а социально ответственный бизнес — понятный и справедливый налоговый инструмент», — сказано в телеграм-канале партии.

Письмо с предложение ввести налоговый вычет отправили на имя заместителя председателя Правительства Татьяны Голиковой.